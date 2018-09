Kysely kellojen siirtelyn lopettamisesta alkaa – pysyväksi kesäaika, talviaika vai jokin muu aika?

Se aika on oikea, missä aurinko on keskimäärin korkeimmillaan Suomessa klo 12.00. Tämä on normaaliaika, jota joku neropatti on nimittänyt harhaanjohtavasti talviajaksi.

Joskus on jopa ehdotettu siirtymistä Kalifornian tai Novosibirskin aikavyöhykkeeseen helpottamaan kommunikointia kyseisten seutujen yritysten kanssa. Kuitenkin muihin aikavyöhykkeisiin siirtyminen on täysin järjenvastaista itsensä pettämistä.