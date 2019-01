Kymmenkunta vaalitilaisuutta osuu Rinteen sairausloman ajalle – Puoluesihteeri Rönnholm: Tilaisuuksien määrät lähtevät nousemaan vasta maaliskuun aikana

Vaalitilaisuuksien määrä lähtee nousuun vasta maaliskuussa, jolloin järjestetään myös isot televisiotentit.

Sdp:n mukaan puheenjohtaja Antti Rinteen sairausloman ajalle osuu noin kymmenen vaalitilaisuutta, joissa puheenjohtajan oli tarkoitus olla paikalla. Puolue päätti tiistaina, että varapuheenjohtaja Sanna Marin jatkaa Rinteen sijaistamista tämän sairausloman ajan helmikuun loppuun saakka.

Marin on tuurannut Rinnettä jo tammikuun aikana muun muassa kahdessa vaalitentissä. Rinteen sairausloma-ajalle osuu vielä kymmenkunta vaalitilaisuutta, joista kolme on isompaa vaalitenttiä. Helmikuussa ystävänpäivänä on muun muassa Sitran ja WWF:n ilmastonmuutosta käsittelevä vaalipaneeli.

– Tilaisuuksien määrät lähtevät nousemaan vasta maaliskuun aikana. Myös television isot vaalitentit ovat silloin, toteaa Sdp:n puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Vaaliohjelma julki viikonloppuna

Sdp:n suunnitelman mukaan puolueen varapuheenjohtajat sijaistavat tarvittaessa toisiaan. Sijaistaminen tapahtuu aina varapuheenjohtajien valintajärjestyksessä.

– Marin pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan kaikkiin tilaisuuksiin. Hänellä on kuitenkin pieni lapsi, joten joidenkin tilaisuuksien kohdalla voidaan turvautua toiseenkin sijaistajaan. Kaikkiin tiedossa oleviin tilaisuuksiin järjestetään kuitenkin edustaja puoluejohdosta, Rönnholm selvittää.

Mahdollista on myös se, että vaalitilaisuuksiin voidaan osoittaa sellainen henkilö, jolla on paras erityisosaaminen keskustelun tai tilaisuuden aihepiiristä.

Sdp julkistaa oman vaaliohjelmansa lauantaina. Ohjelmaa on laadittu 500 henkilön voimin.

– Kampanjastartissa tulemme julkistamaan agendan, joka varmasti toimii tämän vaalikevään keskusteluavaajana, lupailee Rönnholm mutta ei vielä raota ohjelman sisältöä tarkemmin.