Kymmenille uusille sairaalahankkeille on myönnetty poikkeuslupa – Sote-uudistusta ei ole saatu valmiiksi, ja siksi investointeja rajoittaa yhä laki

Laki koskee myös ulkoistuksia

Rajoituslaki koskee paitsi rakennusinvestointeja myös ulkoistussopimuksia, eli kun kunnat ja kuntayhtymät hankkivat palveluja laajasti yksityiseltä.

Esimerkiksi useita terveysasemia on ulkoistettu. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Meri-Lapissa on ulkoistanut osan erikoissairaanhoidon palveluista: käytännössä koko keskussairaala on ulkoistettu.

Sopimuksessa on oltava irtisanomislauseke. Rajoituslakia on tiukennettu mm. näin: ulkoistussopimuksiin, jotka ulottuvat yli vuoden 2023, on lisättävä kunnan oikeus irtisanoa sopimus vuoden 2025 loppuun asti. Näin annetaan valtaa tuleville sote-päättäjille.

Esimerkkejä rakentamisesta

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa avattiin keskiviikkona uudet synnytystilat.

Turussa rakennetaan parhaillaan T3-sairaalaa.

Kainuussa avataan ensi viikolla uusi keskussairaala, sen ensimmäinen vaihe.

Kaikkiin yliopistosairaaloihin rakennetaan lähivuosina tai on jo rakennettu nykyaikainen lasten ja nuorten sairaala.

Valtio ei anna sairaalahankkeille valtionavustusta senttiäkään. Poikkeuksena oli HUS lastensairaala, johon tuli rahaa valtiolta ja kansalaisilta.