Kymmenet tuhannet vaativat Suomelta vahvaa ilmastojohtajuutta – "Jos ilmastoasiat painuvat muiden asioiden alle, tuleville sukupolville ei voi sanoa, että teimme kaikkemme"

Ilmastoveivi 2019 -vetoomus luovutetaan Helsingin keskuskirjastossa eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle (sd). Vetoomuksessa vaaditaan muun muassa ilmastohuippukokouksen järjestämistä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden aikana.

Helsinkiläinen oikeustieteiden opiskelija Laura Kolehmainen luovuttaa tänään vetoomuksen Suomen ilmastojohtajuuden puolesta.

Ilmastoveivi 2019 -vetoomuksen on allekirjoittanut yli 60 000 suomalaista ja mukana on lähes kaksisataa tukijaorganisaatiota, kuten isoja kaupunkeja, lukioita ja yliopistoja.

– Viimeksi keräsimme nimiä Provinssirockissa ja pääsääntöisesti kaikki halusivat allekirjoittaa vetoomuksen. Lisäksi kampanjassa mukana olleet aktiivit ovat pyytäneet kaikki entiset työpaikkansa ja koulunsa osallistumaan tähän, Kolehmainen kertoo.

Vetoomuksella kansalaiset vaativat Suomelta vahvaa ilmastojohtajuutta. Helsingin keskuskirjasto Oodissa vetoomuksen vastaanottaa eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.).

– Olin tyytyväinen siihen asti, kun saimme hallitusohjelmaan kirjauksen ilmastohuippukokouksen järjestämisestä Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana. Tämä on ollut koko kansalaiskampanjan pääasiallinen tavoite. Nyt kuitenkin viesti on se, että ilmastohuippukokousta ei järjestetäkään aikataulusyistä, Kolehmainen sanoo.

Kolehmaisen mukaan ilmastohuippukokouksen mahdollinen peruminen on osoitus siitä, että ilmastojohtajuutta ei oteta Suomessa tosissaan.

– Argumentti, ettei huippukokousta ehdittäisi järjestää, on erikoinen. Lisäksi tämä on väärin, koska hallitusohjelman selkeä kärki on Suomen ilmastojohtajuudessa. Onko todellakin näin, ettei Suomessa päästä sanoista tekoihin ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, kansalaisaktivisti kysyy.

Oikea ilmastojohtajuus vaatii tekoja, sanat eivät riitä

Kolehmaisen viesti Tuppuraiselle on selkeä. Suomi ei voi vain puhua ja julistaa ilmastonjohtajuutta, jos konkreettiset teot puuttuvat.

– Viestini Tuppuraiselle on se, että tämä ei voi päättyä näin. Ilmastojohtajuus ei tarkoita mitään, jos mennään sen taakse, että meillä on muita asioita vireillä ja ilmastoasiat painuvat muiden asioiden alle. Tällöin tuleville sukupolville ei voi sanoa, että teimme kaikkemme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, Kolehmainen sanoo.

Ilmastovievi 2019 -vetoomus luovutuksen yhteydessä pidetään myös Helsingin kansalaistorilla mielenosoitus, jossa erityisesti nuoret vaativat tekoja ilmaston hyväksi.

Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana mahdollisesti pidettävässä ilmastokokouksessa pitäisi käsitellä EU:n jäsenvaltioiden vuoteen 2030 tähtääviä päästövähennystavoitteita ja havainnollistaa päättäjille ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyviä ratkaisuja.