Kuurojen viikolla juhlitaan verkkobileissä – esitykset tulkataan Suomeksi

Tällä viikolla eli 23.–29. syyskuuta vietetään kansainvälistä kuurojen viikkoa, jonka teemaksi Kuurojen maailmanliitto (WFD) on tänä vuonna nimennyt Sign Language Rights for All!

Suomessa kuurot ja kuulevat juhlivat yhdessä verkkobileissä: kaksikielinen lähetys on kaikkien saavutettavissa. Yhteiset juhlat avaavat myös oven viittomakieliseen kulttuuriin.

Viikko alkaa kansainvälisellä viittomakielten päivällä maanantaina 23.9.

Kuurojen Liitto juhlistaa viikkoa perjantaina 27.9. kello 18–20 lähettämällä viihteellisen juhlalähetyksen suorana verkossa osoitteessa www.kuurojenliitto.fi.

Viittomakielisille tarjotaan perjantai-illan verkkobileissä omakielistä yhteisöllistä juhlintaa suorana lähetyksenä. Esitykset tulkataan myös suomeksi, joten verkkobileisiin pääsevät kaikki asiasta kiinnostuneet.

Bileet järjestetään nyt kuudetta kertaa, ja niiden tähtiesiintyjänä on tänä vuonna viittomakielinen rap-artisti Signmark. Luvassa on myös teatteria, sketsejä ja taikuutta.

Viikko huipentuu sunnuntaina vietettävään kuurojen päivään.

Kansainvälistä kuurojen päivää on vietetty vuodesta 1958.

Kansainvälisen kuurojen viikon ytimessä on maailman kuurojen yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus sekä yhteisöllisyyden juhlistaminen yhdessä muun maailman kanssa.

Juhlaviikolla halutaan myös tukea ja vahvistaa edunvalvontatyötä kuurojen ja kaikkien viittomakielisten oikeuksien parantamiseksi eri puolilla maailmaa.