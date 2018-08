Kuuman kesän aikaistama omenasato näkyy jätehuollossa - omenoita päätyy joka vuosi liikaa sekajätteisiin

Kuuma kesä on aikaistanut omenasatojen kypsymistä, mikä näkyy jo paikoin jätteisiin päätyvien omenoiden määrässä. Helsingin seudun ympäristöpalveluista (HSY) kerrotaan jätehuollon omenavyöryn aikaistuneen tänä vuonna jopa kuukaudella tavanomaisesta.

- Se on alkanut aika paljon aikaisemmin kuin muina vuosina: meillä on jo pari kolme viikkoa omenoita tullut. Ei me olla niitä punnittu, mutta kyllä niitä tulee päivittäin ja paljon, kertoo HSY:n käyttöpäällikkö Marjut Mäntynen.

Omenavyöry jätehuoltoon on alkanut myös Pirkanmaan alueella, jossa biojäteastioiden tukkimisen sijasta asukkaat voivat tuoda omenoita peräkärryissä jätekeskuksiin maksutta.

- Päivittäin tulee useampia peräkärryllisiä omenoita, joista syksyn aikana kertyy monta kuorma-autollista. Osa lähtee yleishyödylliseen käyttöön, kun muutama metsästysseura vie omenoita riistaruokintaan, etteivät mene ihan kaikki kompostiin, kertoo Pirkanmaan jätehuollon käsittelypäällikkö Jarkko Jylhä.

Oikea osoite on biojäteastia

Jätehuollossa omenat aiheuttavat ongelmia lähinnä sen vuoksi, että niitä päätyy biojätteen ohella myös sekajätteeseen.

- Tulee perinteisesti valitettavan isoja määriä sekajätteeseen. Me todetaan se siitä, että aina omena-aikaan astia- ja kuormapainot nousevat. Kuljettajan kannalta haasteellista, kun astia painaa sen sata kiloa. Omenat kannattaisi hyödyntää biojätteenä, jotta saataisiin niistä kaasut ja ravinteet talteen, kertoo jäteyhtiö Remeon Etelä-Suomen aluejohtaja Kimmo Käenmäki.

Ylä-Savon jätehuollon alueella omenasadon ylijäämät eivät ole vielä näkyneet jätehuollossa, mutta niiden arvellaan saapuvan lähipäivinä. Väärään jäteastiaan päätyneet omenat vaivaavat jätteenkuljettajia myös Savossa.

- Joka syksy on kuitenkin niin, että ohjautuu aika paljon omenia jätteeseen. Toivotaan toki, että ohjautuisi biojätteeseen, jota kautta lähtee asianmukaiseen käsittelyyn, mutta sekajätteessäkin on valitettavan paljon sitä omenaa, kertoo toimitusjohtaja Risto Kauhanen.