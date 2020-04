Koronavirusepidemia on nostanut terveydenhuollossa käytettävien suojien tarpeen huippuunsa ja niistä on paikoin pulaa.

Kuuden suurimman kaupungin johtajat julkaisivat tiistaina yhteisen kannanoton, jossa he totesivat, että suojavarusteita koskeva pula on kaikissa kuudessa kaupungissa kriittinen. Näin on johtajien mukaan myös muualla Suomessa.

Julkilausuman allekirjoittivat Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Tampereen pormestari Lauri Lyly, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve ja Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) julkaisi keskiviikkon Twitterissä viestiketjun, jossa hän sanoi suoraan, että osa terveydenhuollon toimijoista on laiminlyönyt velvollisutensa varautua kriisiin.

Marin huomauttaa, että pandemiasuunnitelman mukaisesti terveydenhuollon yksiköillä pitäisi olla varmuusvarastoissaan vähintään 3-6 kuukauden normaalia kulutusta vastaava määrä suojaimia ja muita tärkeitä terveydenhuollon tarvikkeita.

– Osa sairaanhoitopiireistä, kunnista ja muista toimijoista on varautunut asianmukaisesti epidemiaan. Osa toimijoista sen sijaan ei ole varautunut velvoitteidensa mukaisesti epidemiaan. Vastuu asianmukaisesta varautumisesta on jokaisella toimijalla, Marin sanoo.

– Osa kunnista ja toimijoista etsii nyt valtiosta tai jopa elinkeinoelämästä syyllistä omaan heikkoon varautumiseensa. Hallitus tekee kaikkensa vastatakseen kasvavaan tarpeeseen suojainten saamiseksi, sillä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on suojattava asianmukaisesti, pääministeri jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) sanoi tiistaina, että joissakin paikoissa on varauduttu hyvin, ei kuitenkaan joka paikassa. KUVA: Mauri Ratilainen

Huonosta varustautumisesta esimerkiksi joissakin kunnissa ja sairaanhoitopiireissa kertoi jo tiistaina Ylen haastattelema sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.).

– Ehkä yllätyksenä on tullut se, että kunnat, sairaanhoitopiirit ja yksityiset toimijat eivät ole välttämättä varautuneet niin hyvin tähän pandemiaan kuin olisi pitänyt, Pekonen sanoi Ylen A-studiossa.

Pekosen mukaan joissakin paikoissa on varauduttu hyvin ja suojamateriaaleja riittää.

– Mutta on paikkoja, joissa varusteita ei ole lainkaan. Tästä syystä jouduimme avaamaan nämä huoltovarmuuskeskuksen varastot hyvin aikaisessa vaiheessa tätä epidemiatilannetta, Pekonen totesi.

Pääministeri Marin sanoi keskiviikkona, että valtio on selvittänyt alkuvuoden aikana eri toimijoiden varautumista ja huoltovarmuusvarastossa olevien materiaalien tilannetta.

– Jo helmikuun alussa on tilattu lisää suojaimia, kun on käynyt ilmi, ettei kaikilla alueilla olla riittävästi varauduttu epidemiaan, Marin sanoo.

Hallitus on myös kartoittanut, minkälainen valmius suomalaisyrityksillä on käynnistää pikaisesti suojamien tuotanto.

– Tuotanto osan tuotteiden osalta on käynnistynyt ja toisten osalta on käynnistymässä. Onneksi Suomessa on laajaa osaamista ja kykyä vastata tilanteeseen, pääministeri sanoo.

Tarvikkeita on tilattu lisää myös ulkomailta. Huoltovarmuuskeskuksen tilaamista tarvikkeista ensimmäinen erä saapui tiistaina Kiinasta. Helsinki-Vantaalle laskeutunut Finnairin kone toi mukanaan kaksi miljoonaa maskia ja 230 000 hengityssuojainta.

Kaikkiaan Kiinasta odotetaan 12 lentokonelastillisen verran suojatarvikkeita.