Kuuma kesä saattoi lisätä autonrenkaiden kulumista

Päättynyt kuuma kesä saattoi kuluttaa ajokkien renkaita jonkin verran normaalia enemmän, arvioi Autonrengasliiton hallituksen puheenjohtaja Jarmo Nuora.

Suurempia syitä kulumiseen ovat Nuoran mukaan kuitenkin väärät rengaspaineet tai ajotapa sekä renkaiden virheellinen aurauskulma.

Autonrenkaiden pidon heikentyminen voi yllättää varsinkin uraisilla teillä veden kertyessä uriin ja toisaalta myös hiljattain päällystetyillä teillä, kertoo tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta.

Turvallisuuskampanja Rengasratsia 2018 järjestetään tällä viikolla. Tavoitteena on tarkastaa tien päällä noin 10 000 rengassarjaa 40–50 paikkakunnalla.

Poliisin tekemän valvonnan ohella Autonrengasliiton "valkoasuiset rengastohtorit" jakavat tietoa ja keräävät tutkimusaineistoa renkaiden syyskunnosta.

Kesärenkaiden urasyvyyden minimivaatimus on 1,6 millimetriä, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään neljä milliä. Urasyvyyden tarkastaminen on helppoa kahden euron kolikolla, jonka ulkoreunus on leveydeltään neljä milliä.