Kuukautiset saavat oman emojin – tavoitteena poistaa kuukautisiin liittyviä tabuja

Emojivalikoimaa säätelevä Unicode Consortium on hyväksynyt veripisaraa esittävän emojin, jota Plan International esitti viime syksynä kuvaamaan kuukautisia. Emoji tulee käyttöön kevään aikana.

Lastenoikeusjärjestö Plan International kertoo tiedotteessaan, että se on kampanjoinut kuukautisia kuvaavan emojin saamiseksi puhelinten symbolivalikoimaan, jotta kuukautisiin liittyviä tabuja voidaan poistaa. Yli 55 000 ihmistä allekirjoitti Planin kampanjavetoomuksen emojin saamiseksi älypuhelimeen.



– Joka kuukausi sadoilla miljoonilla tytöillä ja naisilla on kuukautiset, joten kyseessä pitäisi olla mitä tavanomaisin ilmiö eikä vaikenemisen ja häpeän aihe. Oma emoji on iso askel kohti kuukautisten normalisoimista ja stigman purkamista, vaikkei se ratkaisekaan koko ongelmaa, sanoo Plan International Suomen pääsihteeri Ossi Heinänen.



Suurelle osalle maailman tytöistä ja naisista on epämukavaa puhua kuukautisista.

– Emojit ovat oma digitaalinen kielensä, ja kielessä on oltava ilmaisuja asioille, jotka ovat merkittäviä käyttäjien elämässä, sanoo Plan Internationalin digitaalisen kehityksen asiantuntija Nora Lindström.

Plan International esitti jo viime vuonna kuukautisemojiksi kuvaa, jossa alushousuissa on veripisara. Unicode Consortium ei kuitenkaan hyväksynyt symbolia. Plan esitti uutena vaihtoehtona, yksinkertaista veripisaraa.



– On harmillista, että realistinen emoji tytöille ja naisille luonnollisesta asiasta torjuttiin. Syntyy vaikutelma, ettei kuukautisista saisi puhua avoimesti emojikielellä. Sen sijaan esimerkiksi oksentamiselle löytyy emoji, ja kakkaemojista on tehty jopa pehmoleluja, Nora Lindström sanoo.



Plan International toivoo, että uusi emoji kannustaa tyttöjä kommunikoimaan avoimesti kuukautisiin liittyvistä asioista. Järjestö työskentelee maailmanlaajuisesti tyttöjen oikeuksien toteutumiseksi ja muun muassa kuukautisiin liittyvän kiusaamisen, syrjinnän ja koulupudokkuuden poistamiseksi.