No ei oikein uskottavilta vaikuta keskustan puolue johto ja eliitti. Sinne on jotenkin pesiytynyt tällä hetkellä sellaisia kavereita jotka aivan pikku ilkeätä sananpartta ovat alkaneet käyttää viime syksyn jälkeen ja tietysti oppositiota kohtaan vaikka siellä on edellisen hallituksen kaverit joiden kanssa tehtiin yhteiset ns. kipeät kikyt ja aktiivimallit. Onhan keskusta ollut valmis purkamaan nyt ne päätökset. Ehkä he haluaa osoittaa hallituksen sisällä tällä pienellä jopa räksyttämisellä sen että ollaan tässä nyt sdp kanssa samaa pataa ja todistetaan sdp lle sitä luottamusta. Mutta en voi enää olla keskustalainen kun on tuolle mallille mennyt. Tämä kuuluu myös tälle eduskuntaryhmyrille.