Kuopion turmabussin ajopiirturi on vielä tutkimatta - pahvipiirturi on herkkä törmäykselle

Kuopion turmabussissa oli pahviselle kiekolle piirtävä ajopiirturi, kertoo Onnettomuustutkintakeskus Otkes. Kuopion perjantaisesta bussiturmasta alustavan tutkinnan käynnistäneen Otkesin johtavan tutkija Kai Valosen mukaan piirturi on heidän hallussaan, muttei sitä ole vielä tutkittu. Valonen kertoo, että pahvinen piirturi on paljon digitaalista piirturia epätarkempi.

- Kyllä me siitä saamme jotain luettua, esimerkiksi viime hetken nopeuksista, Valonen sanoo.

Pahvikiekko on tarkoitettu Valosen mukaan ennemminkin sen merkintään, kuinka pitkä matka ja millaisilla nopeuksilla ennen onnettomuutta on ajettu.

- Meitä kiinnostaa erityisesti onnettomuutta edeltävät sekunnit, ja jos kiekon tarkkuus on minuutin luokkaa, se ei meitä auta.

Lisäksi pahvikiekolle piirtävä piirturi on herkkä iskuille.

- Törmäystilanteissa piirturin kynä heilahtaa ja sotkee viimeistä piirtojälkeä, Valonen kertoo.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan digitaalinen ajopiirturijärjestelmä tuli ensirekisteröidyissä linja-autoissa pakolliseksi vuonna 2006. Turmabussi oli valmistettu ja ensirekisteröity vuotta aiemmin. Suomeen bussi oli tuotu vuonna 2010.

Ensikäden tieto tärkeää

Bussia tutkitaan tänään systemaattisesti monen tunnin ajan.

- Jarrut, renkaat, ohjaus ja turvavyöt kiinnostavat meitä. Sisätilat kiinnostavat sikäli, että mikä siellä on johtanut kuolemaan ja loukkaantumiseen johtaviin vammoihin, Otkesin johtava tutkija Valonen sanoo.

Myös osallisten ja muiden paikalla olleiden kuulemiset Otkes aloittaa tänään. Valonen arvioi, että he kuulevat turmaan liittyen noin 30 ihmistä.

Erityisen tärkeää Valosen mukaan on päästä kuulemaan kuljettajaa. Kuljettaja kertoi perjantaina poliisille, että linja-auton jarrut eivät toimineet ja että hän oli menettänyt auton hallinnan.

- Meille on tärkeää saada häneltä ensikäden tietoa, että tietäisimme, mitä siinä on tapahtunut ja miten matka on kulkenut.

Otkes voi suunnata linja-auton tarkastelua kuljettajan kertoman perusteella, mutta tutkijat eivät välttämättä pääse kuulemaan kuljettajaa vielä tänään.

Pelkistä renkaanjäljistä ei johtopäätöksiä

Turmabussin kuljettajan kertomaa tarkennetaan piirturin avulla.

- On katsottava piirturi, kuultava kuljettaja, tutkittava linja-auto teknisesti ja sitten katsottava jäljet, Otkesin Valonen sanoo.

Renkaanjäljistä voi saada vihjeitä ajoneuvon vauhdista, ohjausliikkeistä ja mahdollisesta jarrutuksesta. Pelkistä renkaanjäljistä ei Valosen mukaan kannata tehdä johtopäätöksiä siitä, onko autoa jarrutettu.

- Mustia jälkiä voi tulla esimerkiksi kaarrettaessa ja voimakkaasti käännettäessä, Valonen kertoo.

Sillalta junaraiteille syöksynyt bussi törmäsi ennen pudotusta viiteen henkilöautoon. Poliisi täsmensi tänään, että tilausajossa olleessa onnettomuusbussissa oli 21 matkustajaa sekä kuljettaja. Matkustajista neljä kuoli onnettomuudessa. Kuopion yliopistollisen sairaalan mukaan neljä loukkaantunutta on yhä tehohoidossa.

