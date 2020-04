Kuolleiden määrä kasvoi yhdeksällä – 80 uutta koronatartuntaa Suomessa, varmistettuja tartuntoja on nyt yhteensä 4475

Suomessa on todettu yhteensä 4475 varmistettua koronavirustartuntaa. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan uusia tartuntoja on 80.

Pohjois-Pohjanmaalla tartuntojen määrä on kasvanut neljällä. Yhteensä tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella todettu 120.

Koronaviruskuolemien määrä Suomessa kasvoi edellisestä päivästä yhdeksällä henkilöllä. Kuolleita on nyt 186.

Sairaalahoidossa on koko maassa yhteensä 190 koronapotilasta, joista 60 on tehohoidossa. Oulun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 14 henkilöä, joista kuusi on tehohoidossa.