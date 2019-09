Kuntatyönantajat: Ylimääräisten palkankorotusten hinnalla palkattaisiin lähes 16 000 uutta hoitajaa

Ongelmana on paheneva työvoimapula esim. Sairaanhoitajista. Huono palkkaus on osasyynä että hoitajia ei ole, eikä tule töihin. Tuollaista hoitajamäärää ei ole olemassa missään reservissä työhönottoa ajatellen. Ainoa tapa turvata tulevaisuudessa osaava ja riittävä hoitajamäärä on parantaa palkkausta. Palkka on suuri motivaattori, sen merkitystä ei pidä aliarvioida.