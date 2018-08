Kuntaliitto: Kuntien säästöt jääneet murto-osaan hallituksen tavoitteista

Säästöt kuntien sopeuttamistoimista ovat jääneet murto-osaan hallituksen tavoitteista, kertoo Suomen Kuntaliitto. Liiton mukaan maakunta- ja sote-uudistuksesta uhkaa koitua kunnille kymmenien miljoonien eurojen lisälasku.

Esimerkiksi hallituksen 260 miljoonan euron tavoitteesta erikoissairaanhoidon kehittämisessä on yli 250 miljoonaa euroa saavuttamatta.

Tiedot perustuvat Kuntaliiton kyselyyn. Vastaajina olivat kuntien ja sairaanhoitopiirien talousjohtajat.

- Kuntien valtionosuuksia on leikattu hallituksen olettamien säästöjen perusteella, vaikka ne eivät ole toteutuneet. Se on kuntatalouden kannalta kestämätöntä, mutta budjettiriihessä hallituksella on mahdollisuus korjata epäkohdat, painottaa Kuntaliiton kuntatalousyksikön johtaja Henrik Rainio.

Työajan pidentämisessä hallituksen tavoitteena on 216 miljoonan euron säästöt. Kyselyn mukaan säästötavoitteesta on noin 200 miljoonaa saavuttamatta. Vastaajista 80 prosenttia arvioi, että työajan pidennys ei ole tuonut säästöjä lainkaan.

Myös varhaiskasvatuksessa toteutuneet säästöt ovat jääneet reippaasti alle tavoitteen.

Investointeja lykätty

Maakunta- ja sote-uudistuksesta uhkaa tulla kunnille tänä vuonna noin 24 miljoonan euron ja ensi vuonna 18 miljoonan euron lisäkustannukset, Kuntaliitto arvioi kyselyn perusteella.

Puolet vastaajista kertoo, että investointeja on lykätty uudistuksen takia. Eniten on lykätty kuntien kiinteistöinvestointeja ja tietojärjestelmäuudistuksia.

- Maakunta- ja sote-uudistus on jarruttanut kehittämistyötä ja lykännyt investointeja, mikä näkyy sote-palvelujen kustannustehokkuuden ja laadun kehityksessä, sanoo Kuntaliiton kehityspäällikkö Mikko Mehtonen.