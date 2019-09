Kuntalehti: Rovaniemi, Kemi ja monet muut pohjoisen kunnat hakivat valtionosuuden korotusta, taustalla heikko taloustilanne

Kaikkiaan 88 kuntaa hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta talousongelmiensa vuoksi, kertoo Kuntalehti. Niiden joukossa on 21 Pohjois-Suomessa sijaitsevaa kuntaa.

Valtionosuuden korotusta ovat hakeneet muun muassa Lapin kaupungit Rovaniemi ja Kemi. Pohjois-Pohjanmaalta lisärahaa ovat hakeneet Haapajärvi, Haapavesi, Ii, Nivala, Pudasjärvi, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala ja Ylivieska.

Valtiovarainministeriö myöntää korotettua valtionosuutta kunnille enintään 10 miljoonaa euroa tämän vuoden aikana. Kunnat ovat hakeneet melkein 100 miljoonan euron lisärahoitusta.

Esimerkiksi Haapajärvi on hakenut rahoitusta 1,5 miljoonaa euroa. Vs. kaupunginjohtaja Unto Vesamäki sanoo Kuntalehdelle, että kaupungin talous on ollut pitkään tiukoilla. Jo muutaman sadantuhannen lisäraha auttaisi kuntaa eteenpäin.

Haapajärven tuloveroprosentti 22,5 prosenttia, mikä on maan korkeimpia.