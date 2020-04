Kunta-alan sopimus kariutui – hoitoalan liitot Tehy ja Super eivät hyväksyneet neuvottelutulosta

Edessä on lakkotoimet syksyllä ja irtisanoutumiset alalta. Hoitajapula pahenee ja kohta huudetaan lisää apua muualta maailmasta. Kiitos kuntatyönantaja-siilä puolellahan ei koskaan ole rahaa. Poliitisia johtajia on elimissä ja muissa kyllä riittävästi ja on aikaa reissata siellä sun täällä tutkimassa nykyajan sairaala- ja hoitoptoimintaa. Puheet ja teot eivät kuntasektorilla ole samansuuntaisia. Nyt olisi sitten hallituksen ja muiden toimijoiden realisioida ne kiitokset myös rahassa tekijöille. Marinikin vosi nyt hahmotella "tämän kokonaisuuden- (tuo termi toistuu pääministerin puheessa vähintäänn 10 kertaa/päivä) oikealla tavalla ja antaa sille oikea arvo