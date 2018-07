Kunnanjohtajat voivat olla ehdokkaita maakuntavaaleissa – yli puolet Pohjois-Pohjanmaan kunnanjohtajista suhtautuu asiaan myönteisesti

Virkamiehille ei kuulu demokratian päätösportaat, vaan he ovat sen tekijöitä ja toimeenpanijoita. Miten käy vallan kolmijaolle eli lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta, kun joka portaassa on esimerkiksi kansanedustajat ja nyt sitten sinne on tulossa kunnanjohtajatkin eli virkamiehet. Eikö kunnanjohtajilla ole mitään rajaa samoin kuin kansanedustajilla, että miten demokratian tulee toimia. Kyllä demokratia on KANSANVALTAA eli kansa päättää ja toimeenpanon hoitavat sitten sinne palkatut virkamiehet.

Jos ja kun tämä menee tällaiseksi vallan maksimoimiseksi ja demokratian minimoimiseksi, olen sitä mieltä, että maakuntauudistus saa sitten mennä minun puolestani ohi ja kovaa.