Kun koronavirus sulki Suomen, ihmiset innostuivat auttamaan – naapureille ja maatiloille tarjotaan apukäsiä, opettaja perusti Youtube-kanavan etäoppilaiden tueksi

Ihmisten auttamishalut ovat heränneet, kun moni on eristyksissä kotona ja yritykset ovat vaikeuksissa. Varsinkin sosiaalinen media on täyttynyt auttajista, ja vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua useassa eri kanavassa. Poimimme tähän juttuun avuntarvitsijoille ja -tarjoajille hyödyllisiä vinkkejä ja linkkejä, jotka tarjoamme poikkeuksellisesti myös muille kuin tilaajille.

Koronaviruksen takia ihmiset ympäri Eurooppaa on eristetty koteihinsa, ja Suomessa astui voimaan valmiuslaki ensimmäistä kertaa rauhan aikana. Tällä viikolla suomalaiset ovat keksineet erilaisia tapoja auttaa karanteenissa olevia, etäopiskelijoita, riskiryhmiä ja muita poikkeustilasta kärsiviä.

Nyt esimerkiksi opettajat jakavat toisilleen vinkkejä etäopetukseen. Yksi heistä on oululainen luokanopettaja Merja Niemi. Hän päätti alkaa tehdä Youtubeen opetusvideoita, koska alakoululaisten kanssa ei ole opeteltu etäohjelmien käyttöä samalla tavalla kuin vanhempien oppilaiden kanssa. Idean Niemi sai kollegaltaan, joka teki samoin.

– Kollegiaalinen tuki tässä tilanteessa on ollut mahtavaa. Omassa koulussa ja erilaisissa some-kanavissa opettajat ovat jakaneet neuvoja, valmiita vinkkejä ja omia oivalluksiaan todella paljon. Etänä toimivia materiaaleja ei pidetä vain omana tietona, Niemi sanoo.

Oulun Myllytullin koulun Nuottasaaren yksikön opettaja Merja Niemi kuvasi perjantaina ensimmäisen opetusvideonsa Youtubeen 1. ja 2. luokan oppilailleen. Ensimmäisellä videolla hän luki ääneen kirjaa ja toisella videolla on luvassa yhdyssanojen opettelua. KUVA: Pekka Peura

Niemen mukaan pienten 1. ja 2. luokan oppilaiden kanssa opetus on suurilta osin vuorovaikutusta ja keskustelua. Perheille ja lapsille voi olla vaikeaa, jos kotiin saa vain sivunumeron kirjasta.

– Halusin, että oppilaat saavat minut kotiin. Luulen, että aika moni pieni kaipaa kouluun ja rutiinit ja oma opettaja ovat tärkeitä. Videolla he saavat ne kotiin ja voin näyttää tehtävän vaikka suoraan kirjan sivulta sekä kannustaa kysymään. Videon varmasti jokainen vanhempi saa puhelimellakin auki.

Kirjailija auttaa koululaisia sosiaalisessa mediassa

Etäopiskeluun on keksitty myös muita apukeinoja. Reddit-sivustolle perustettu Läksyparkki-yhteisö tarjoaa apua oppilaille, jotka ovat karanteenissa koronan takia.

Apuaan ovat tarjonneet useat korkeakouluopiskelijat ja jo valmistuneet. Foorumilta on jo haettu neuvoja esimerkiksi matematiikan yhtälöiden ratkaisemiseen ja historiantehtäviin. Alle kahdessa päivässä yhteisöön oli liittynyt jo yli 200 jäsentä.

– Täällä saat hakea apua kotitehtäviisi, jos et ymmärrä jotain tai kaipaat vain opiskeluseuraa, yhteisön kuvaus kertoo.

Poikkeustilan vuoksi esimerkiksi esiintyjät ovat ahtaalla. Anssi Kela on yksi esiintyjistä, joiden keikkoja pääsee seuraamaan kotisohvalta.

Myös julkisuudesta tutut henkilöt ovat tarjonneet apuaan etäopiskeluun sosiaalisessa mediassa. Kirjailija Sofi Oksanen tarjoutui tiistaina vastaamaan koululaisten kirjallisuusaiheisiin kysymyksiin Instagramin suorissa lähetyksissä. Torstaina Oksanen käsitteli esimerkiksi kirjailijakansion ja novellianalyysin tekemistä.

– Ajattelin, että etäopetuksessa on aikamoinen kakku jo opettajille puhumattakaan vanhemmista, joiden pitää keskittyä myös etätöihin. Ennen modernia koululaitosta kasvatus oli kollektiivisempaa. Miksei nytkin, Oksanen vastasi eräälle Twitterissä idea kiitelleelle.

Oksanen on tehnyt myös koronakeittiö -videolähetyksiä, joissa hän jakaa mieltä rauhoittavia reseptejä hyvin säilyvistä raaka-aineista.

Mikäli jälkikasvullanne on kirjallisuuteen liittyviä koulutehtäviä, vastailen mielelläni kysymyksiin Instani livessä: striimausaikatauluni löytyvät sekä FB:stä että Instasta. Luvassa myös Oksasen #koronakeittiö. #etäopetus #koronalive — Sofi Oksanen (@SofiOksanen) March 16, 2020

Apua naapureille ja tuntemattomille

Suomalaiset ovat alkaneet huolehtia lähimmäistensä lisäksi tuntemattomista kriisin keskellä. Esimerkiksi erilaisia naapuriapuryhmiä on perustettu Facebookiin runsaasti eri paikkakunnille ympäri Suomen, ja ne ovat keränneet satoja tai jopa tuhansia jäseniä. Apua tarjotaan esimerkiksi kauppaan, koiran ulkoilutukseen ja lastenhoitoon.

Facebookiin on perustettu myös koko Suomen kattava Korona kauppa-apu -ryhmä, jossa eri alueiden avunpyynnöt ja tarjoukset on koottu omien julkaisujen alle. Jäseniä on jo noin 6 000.

Koronaepidemian lieventämiseksi kaikkia yli 70-vuotiaita on Suomessa kehotettu pysymään kotona ja välttämään turhaa asiointia. Siksi heille ja muille riskiryhmille tarjotaan nyt laajasti kauppa-apua.

Ryhmän mukaan tarkoitus on tarjota kaupassakäyntiapua heille, jotka ovat nyt neljän seinän sisällä, eli joko kuuluvat riskiryhmään, ovat sairaina tai eivät muutoin pääse itse käymään kaupassa.

– Koska kaikista kaupoista ei kotiinkuljetuspalvelua löydy, on tärkeää, että autamme myös toisiamme ja suojelemme riskiryhmään kuuluvia. Auttaminen on vastikkeetonta. Kauppa-apua saava maksaa kaupassakävijälle ostosten hinnan, ryhmässä kerrotaan.

Apuaan voi tarjota myös erilaisten nettisivujen kautta. Nappi naapuri on Yhteysmaa -yhdistyksen ylläpitämä naapuriavun jakamiseen tarkoitettu sivusto, johon on avattu erillinen toiminto korona-avun pyytämiseen ja tarjoamiseen.

Ylläpitäjät muistuttavat, että toimia kannattaa hygieenisesti ja turvallisesti. Auttajalta on hyvä aina kysyä lisätietoja, eikä rahaa kannata antaa etukäteen.

Kaikilla, erityisesti vanhuksilla, ei ole nettiä käytössä, ja moni onkin tarjonnut apuaan naapureille rappukäytävän ilmoitustaululla tai jättämällä lappuja postilaatikkoihin. Sosiaalisessa mediassa on jaossa valmiita lomakkeita rappukäytäviin, joissa voi ilmoittaa tarjoamastaan avusta.

Esimerkiksi kaupunginosafestivaaleja järjestävä ja naapurustoja yhdistävä Lähiöfest on kääntänyt ohjeet avun turvalliseen tarjoamiseen ja pyytämiseen usealle eri kielelle:

Vapaaehtoiset auttavat maaseudulla ja kaupungeissa

Koronaepidemia voi aiheuttaa äkillistä avuntarvetta myös maaseudun yrityksille ja asukkaille. Siksi MTK, ProAgria ja Suomen Kylät ry ovat päättäneet yhdessä kehittää ja laajentaa töitäsuomesta.fi -palvelua.

Loppuviikolla palveluun avattiin hätäapu-osio koronakriisissä painivien yritysten ja ihmisten auttamiseksi. Halukkaat voivat ilmoittautua auttamaan maatilan töissä tai käymään vaikkapa kaupassa

Vapaaehtoisapua on tarjolla myös kaupungeissa. Esimerkiksi Helsingissä on käynnistetty laaja yhteistyö ikääntyneiden auttamiseksi koronaepidemian poikkeusoloissa.

Vapaaehtoistoimintaan voi ilmoittautua kuka vain, ja kaupunki koordinoi työtä yhdessä yhteisöjen ja yhdistysten kanssa. Ensi viikon aikana avataan uusi Helsinki-avun neuvontapuhelin, jonka pyrkimys on tavoittaa yli 80-vuotiaat helsinkiläiset ja selvittää heidän avun tarpeensa

Vapaaehtoista kauppa- ja apteekkiapua välittävät perille riskiryhmille myös yhdistykset, kuten Siskot ja Simot Keski-Uudellamaalla. Vapaaehtoisina voivat toimia alle 70-vuotiaat, ja toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan ja turvallisuuteen.

Apua yrityksiltä

Myös useat yritykset ovat ideoineet keinoja auttaa kriisin keskellä. Ruokakaupat ovat kehittäneet keinoja, joilla riskiryhmään kuuluvat vanhukset pääsevät turvallisesti ostoksille.

Useat K-kauppiaat eri puolilla Suomea ovat päättäneet pyhittää ensimmäiset aukiolotunnit riskiryhmille tai avata kaupan ainoastaan heille aikaisemmin.

Esimerkiksi helsinkiläinen K-Supermarket Mustapekka avasi oman sisäänkäynnin yli 70-vuotiaille. Se on auki aamuisin kello 6-7 eli tuntia ennen kaupan normaalia aukeamisaikaa.

Myös S-ryhmä suosittelee, että aamun ensimmäinen aukiolotunti kaupassa varattaisiin sen ruokakaupoissa vain riskiryhmille, eli muut voisivat jättää asioinnin myöhemmäksi.

LänsiAuto ja Opel ilmoittivat keskiviikkona, että ne tarjoavat yhteistyössä Enterprise-autovuokraamon kanssa julkisen sektorin terveydenhuollon ammattihenkilöille, kuten lähihoitajille, sairaanhoitajille ja lääkäreille, sata ajoneuvoa kuukaudeksi veloituksetta työmatkojen helpottamiseksi ja turvaamiseksi.

Apua esiintyjille ja pienyrittäjille

Kun yli 10 hengen kokoontumiset ja kaikki yleisötapahtumat on peruttu, muusikot, näyttelijät ja muut esiintyvät taiteilijat ja heidän taustajoukkonsa ovat kovilla.

Keikalla.fi on uusi verkkoalusta, jonka on tarkoitus helpottaa kulttuuri- ja tapahtuma-alan esiintyjien ja järjestäjien tulonmenetyksiä. Alustan takana ovat Lippupiste, Rockway ja Muusikkojen liitto.

Esiintyjän keikalle voi ostaa lipun verkosta, ja livelähetystä saa seurata kotisohvalta. Bändit, artistit, taikurit, stand up -koomikot ja muut esiintyjät voivat valita esiintymisajankohdan ja minimiyleisömäärän. Tähän mennessä varmistuneita esiintyjiä ovat esimerkiksi Anssi Kela, Mira Luoti ja Sami Saari.

Bandcamp-sivustolta perjantaina ladattujen kappaleiden ja albumeiden tulot menivät lyhentämättöminä suoraan yhtyeille ja artisteille, kun normaalisti sivusto ottaa niistä pienen komission. Yhtiön tiedotteen mukaan taustalla on huoli artistien toimeentulosta, kun kiertueita ja esiintymisiä on peruttu.

Myös poikkeusolosta kärsiville pientoimijoille on ideoitu apukeinoja. Joukko julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Vappu Pimiä ja HP Parviainen, on rakentanut Kotona kotimankkeen. Sen tavoite on auttaa suomalaisia kuluttajia löytämään paikallisia pieaista -hntoimijoita, heidän kauppojaan ja puotejaan sekä käyttämään heidän tuotteitaan ja palveluita. Verkkoon on rakennettu kartta pienyrityksistä ja sivustolle tulee myös listaus verkkokaupoista.

Pelikoneet hyötykäyttöön

Ihmisiä kehotetaan pysymään kotona, eli nyt monella on aikaa esimerkiksi pelata tietokonepelejä. Samalla voi tehdä hyvää.

Yhdysvaltalainen Nvidia-näytönohjainvalmistaja on kehottanut suuritehoisten pelitietokoneiden omistajia lainaamaan prosessoritehojaan tutkimusprojekteille, joissa kehitetään esimerkiksi lääkkeitä ja rokotteita koronavirukseen.

Nvidia on kehittänyt sovelluksen, jonka avulla koneen tehoja voi lainata tutkimuslaitoksille pilven kautta. Tehot voi ottaa omaan käyttöön pelaamisen ajaksi, ja siirtää sitten jälleen auttamaan koronaviruksen vastaisessa taistelussa.