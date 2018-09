Kuluttajia varoitetaan vaarallisista verkko-ostoksista

Viranomaiset aloittavat kampanjan valistaakseen kuluttajia vaarallisista verkko-ostoksista. Taustalla on voimakkaasti kasvanut ostosten teko kaukomaiden verkkokaupoista. Osa EU:n ulkopuolisista kaupoista on osoittautunut suorastaan vaarallisiksi.

Kampanjalla pyritään valistamaan kuluttajia siitä, että he ovat itse vastuussa tuotteiden turvallisuudesta, jos ostokset tehdään EU:n ulkopuolelta.

Viranomaisten tiedossa on tapauksia, joissa kaukomailta ostettu laturi on sytyttänyt tulipalon, ravintolisä on sisältänyt muuntohuumeita, kosmetiikka aiheuttanut vakavia allergisia reaktioita tai kuluttajat ostaneet kemikaaleja, joiden myynti ja käyttö on EU:ssa kielletty.