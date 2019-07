Kuluttajaliitto vaatii kilohintoja myös torikauppaan – "Asiakkaalle näkyvä litrahinta on sama, mutta tuotteiden kilohinnat vaihtelevat merkittävästi"

Kuluttajaliitto vaatii mittauslaitelain muutosta torimyynnin osalta. Liiton tiedotteen mukaan laista tulisi poistaa mahdollisuus myydä kiinteitä tuotteita myös tilavuuden perusteella tori- tai vastaavassa kaupassa.

Kuluttajaliitto on useana vuonna toteuttanut torivertailun, jossa on vertailtu eri torimyyntipisteistä hankittujen kesäisten satokausituotteiden kilopainoja ja -hintoja suhteessa tilavuusmitalla mitattuihin vastaaviin. Pistokokeissa on löytynyt säännöllisesti eroja tilavuusmitoilla myytyjen tuotteiden painoissa. Esimerkiksi viime kesänä Kuluttajaliitto löysi neljänneskilon ero mansikkalitran vertailussa.

– Ongelmana on tilavuusmittojen epätarkkuus. Asiakkaalle näkyvä litrahinta on sama, mutta tuotteiden kilohinnat vaihtelevat merkittävästi, Kuluttajaliiton kuluttajaekonomisti Paula Pessi summaa tiedotteessa.

Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen mittauslaitelain mukaan torikaupassa tai vastaavassa kaupassa voidaan myydä kiinteitä tuotteita myös tilavuuden perusteella. Perusteluissa myönnetään menetelmä epätarkaksi, mutta sitä perustellaan pitkillä perinteillä.

– Olemme kyselleet kuluttajien mielipidettä tästä asiasta säännöllisesti vuosien mittaan. Nyt näyttää selkeästi siltä, että kuluttajat haluaisivat ostaa torituotteensa kilohinnalla. Tilavuusmittojen kannattajat alkavat olla pienessä vähemmistössä, osalle asialla ei ole väliä, Pessi kertoo.