Kuluttaja-asiamies: Aikakauslehtien markkinoinnissa lainvastaista menettelyä – Lehtitalojen on korjattava puutteet

Ovatko ,ihmiset huomanneet, kuinka paljon kalliimmaksi tulee se, että antaa lehden tulla kestotilauksena. Monta kertaa on käynyt niin, että kun olen soittanut peruuttavani jonkun lehden kestotilauksen, olen saanutkin tarjouksen , joka on todella paljon halvempi kuin kestotilauksen vuosikerta. Ja jotkut lehdet ovat irtonumeroina paljon halvempia kuin tilattuna. Olen niin kyllästynyt tähän kikkailuun, että ostan vain irtonumeroita ja nekin vain tarjoushinnalla. Nykyisten aikakauslehtien sisältö on niin tyhjää täynnä, että voin olla kyllä ilmankin.