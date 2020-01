Kulttuuripääkaupungin titteliä tavoitellaan tällä kertaa kokonaisten maakuntien voimin – Oulun hankejohtaja: "Emme voi kilpailla keskenämme"

Turhaa rahanmenoa, koska Tampere on niin itsestään selvä voittaja. Siellä on oikeasti kulttuuria ja se on helpommin saavutattavissa, Oulussa ei oikein mitään edes kansallisesti merkittävää, vaan kaikki pitää erikseen rakentaa, ostaa tai vuokrata muualta. Kannattaisi säästää resurssit seuraavalle kierrokselle. Kun Helsinki, Turku ja Tampere ovat ulkona, niin silloin alkaa todellinen kilpailu, jossa tosin on mukana sitten myös Jyväskylä, Kuopio, Forssa ja Hamina muiden muassa.