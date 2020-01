Kulmunin viesti: Keskusta on pärjännyt yli sata vuotta, joten eiköhän se pärjää jatkossakin

Kulmuni sanoo ymmärtäneensä kaikkien sisäministeriön kansliapäälliköksi hakevien olevan päteviä tehtävään. Se käsittää mm. poliisihallinnon, rajavalvonnan ja yleensäkin Suomen sisäisen turvallisuuden ylläpito. Siinä alkuun tehtäväkuvia joihin yksi hakijoista ei ole tähänastisten tekemistensä perusteella pätevä. Kyseinen hakija on Kirsi Pimiä. Johtopäätös on, Kulmuni on ymmärtänyt väärin tehtävään tarvittavan pätevyyden.