Kuinka helpottaa raketeista stressaantuvan koiran oloa? – katso Kennelliiton ohjeet turvalliseen uuteenvuoteen

Se on hihnan yläpäästä kiinni pelkääkö koira paukuttelua vai ei. Jos omistaja pelkää ja kauhistelee ukkosta tai pauketta niin pelko tarttuu eläimeen.'

Omat koirani ei pelkää ukkosta eikä pauketta.Koetilanteessa salama iskii kentän valaisinpylvääseen.Minun sessen eväkään ei värähtänyt,muut koirat pakenivat omistajan jalkoihin.

Kerra seisoskelin kaupungin tilaaman ilotulittajan vieressä katselemassa toimintaa eivätkä koirat tai omistaja pelänneet.

Paukkupelko ei tule verenperintönä vaan se on ihmisen aiheuttamaa.

Elikkäs testattu on.