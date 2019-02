Kuin kinkkupizza ilman kinkkua – IL:n ja US:n kysely: Demarit tahtovat hallitukseen keskustan ilman Sipilää

On aivan turhaa kuvitellakkaan että keskusta lähtisi demareille apupuolueeksi. Juha Sipilä on puheenjohtaja nyt ja seuraavat neljä vuotta..!

Jos demarit haluaa omalle porukalle apuja on se vas.liitto ja vihreät ne varmimmat. On ajanut itsensä ay-liikkeen kanssa ja on toki ollutkin

kautta aikojen siinä asemassa omasta mielestään että meillä on se kuskin paikka itsestään selvyys. Nyt sitä on tarjolla eli olkaa hyvä..!

Ottakaa persut mukaan niin saadaan tuo työttömyys puolen vuoden aikana puolitettua..! Katsomosta on hyvä seurata sitä miekkailua ja kikka3.