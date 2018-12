KRP:n rikosylikomisario kommentoi MTV:lle: Oulun seksuaalirikokset vasta jäävuoren huippu – "Verkossa oleva materiaali kaiken aikaa raaempaa ja kohdistuu entistä nuorempiin lapsiin"

Rikosylikomisario Sari Sarani kommentoi MTV:n Rikospaikka-ohjelmassa Oulussa viime päivinä julkisuuteen tulleita lapsiin kohdistuneita törkeitä seksuaalirikoksia.

– Tämä on vasta jäävuoren huippu. Todella ikävä tapaus, mutta ei ainoa, Sarani sanoi.

Hän viittasi rikosvyyhtiin, jossa poliisi epäilee kahdeksaa ulkomaalaistaustaista miestä törkeistä lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä, törkeistä raiskauksista sekä pahoinpitelyistä. Uhri on ollut alakouluikäinen tyttö, ja teot ovat jatkuneet useiden kuukausien ajan tänä vuonna. Epäillyistä seitsemän on vangittu. Yhtä etsitään edelleen.

Sarani sanoo, että Oulun tapaus on Suomessa poikkeuksellinen mutta kansainvälisestä näkökulmasta tyypillinen. Myöskään uhrin nuoruus ei rikostutkijaa yllätä.

– Verkossa oleva materiaali kaiken aikaa raaempaa ja kohdistuu entistä nuorempiin lapsiin.

– Suomessa pitäisi herätä siihen, että tällainen rikollisuus on järjestäytynyttä. Uhrin löydettyään he jakavat sen keskenään, Sarani kuvailee.

Uhria saatetaan kuvata, ja kuvamateriaalia myydään ympäri maailmaa.

Sarani toteaa, että kyseistä rikollisuutta on ollut olemassa aina. Ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksista epäiltynä on kasvanut, sillä ulkomaalaisten määrä Suomessa on lisääntynyt.

– Ja kaiken väriset ihmiset ovat tässä rikollisuudenlajissa yhtä pahoja.

Lasta on helppo harhauttaa

Sarani sanoo, että lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset eivät tule viranomaisten tietoon helposti vaan valtaosa jää täysin pimentoon.

– Lasta on helppo harhauttaa. Lapsen harkintakyky ei riitä torjumaan tuntemattomalta tulevaa kontaktipyyntöä.

Sarani korostaa, että vanhemmalla on erittäin iso rooli kasvattaa lasta niin, että hän tajuaa tietoverkkojen riskin.

– Internetissä kuka tahansa voi tekeytyä miksi vain. Luottamuksen rakentaminen lapseen on paljon helpompaa netissä kuin live-maailmassa.

Myös pelit voi olla rikollisille yksi keino lähestyä lasta ja rakentaa luottamusta.

Rikosylikomisario sanoo, että lapsi kertoo todella harvoin kohtaamastaan hyväksikäytöstä kenellekään. Lapsi ei välttämättä edes tajua, että häntä käytetään hyväksi. Lisäksi seksuaalirikoksiin liittyy yleensä valtava häpeän tunne. Lapsena kohdatuista hyväksikäytöistä kerrotaan usein vasta aikuisena.

Sarani sanoo, että myös viranomaisten pitäisi pystyä puuttumaan asioihin nykyistä paremmin. Kun kiinnioton riski kasvaisi, rikoksen tekeminen ei olisi Suomessa niin helppoa.