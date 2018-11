KRP:n miehille moitteet: Kaupunki kysyi kiinteistön vuokraajien taustoista, poliisit vahvistivat Bandidos-kytkökset – oikeusasiamiehen mukaan jäsenyys on salassa pidettävä tieto

Ei ole hyvällä tolalla maassa asiat kun keskusrikospoliisi ja huumepoliisi toistuvasti rkkoo lakia ja selviää huomautuksella, toisinsanoen korruptio rehoittaa ja tarkoitus pyhittää keinot.

Esim. eräällä mainitulla virastolla ei ole esim. tallessa tietolähteitään mutta näiden lausuntojen perusteella on tuomittu ihmisiä vankilaan hyvin pitkiksi ajoiksi.

Mistään ei voida enään päätellä onko moisia lausuntoja ikinä edes annettu ja jos on annettu niin ei voida selvittää kuka on antanut, tämä on käytännössä sama kun kuuloperusteiden perusteella tuomittaisi ihmisiä vankilaan mutta sehän on kätevä tapa päästä "hankalista" tyypeistä eroon.