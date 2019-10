KRP: Rahoitusyhtiöiltä huijattiin yli 700 000 euroa – maistraatissa rekisteröityneet ulkomaalaiset avasivat pankkitilejä petoksia varten

Keskusrikospoliisi (KRP) on tutkinut laajaa kansainvälistä petosrikoskokonaisuutta, jossa on erehdytetty useita Suomessa toimivaa rahoitusyhtiötä ja yhtä kansainvälistä luottokorttiyhtiötä.

Yhtiöitä on huijattu myöntämään lainoja ja luottokortteja yli 40 henkilölle. Lainoja ja luottokortteja on myönnetty myös usealle petollisesti perustetulle suomalaiselle yhtiölle.

KRP:n mukaan rikosten johdosta asianomistajille on aiheutunut noin 725 000 euron vahingot.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Laaksonen Keskusrikospoliisista kertoo, että luottokortteja ja pikavippejä on haettu ulkomaalaisten henkilöiden luovuttamien suomalaisten henkilötietojen avulla. Lisäksi henkilötietojen avulla on perustettu yhtiöitä, jotka on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin väärennettyjen asiakirjojen avulla.

– Henkilöille on myös väärennetty palkka- ja työtodistuksia. Kyseiset henkilöt ovat kotoisin Ruotsista, Virosta, Latviasta ja Tanskasta, Laaksonen kertoo.

Poliisi on kirjannut asiasta 30 rikosilmoitusta nimikkeillä törkeä petos, rekisterimerkintärikos, törkeä tietomurto, veropetos ja väärennys. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet loppuvuoden 2016 ja kesän 2017 välisenä aikana.

Esitutkinnan aikana poliisi on takavarikoinut rikoksissa käytettyjä lukuisia luotto- ja pankkikortteja, pankkiasiakirjoja, tietoteknisiä laitteita sekä lähes 20 000 euroa käteistä rahaa.

Poliisi kertoo, että takavarikoiduilta tietoteknisiltä laitteilta on löydetty jälkiä tietomurroista. Murtojen kohteena ovat olleet erilaiset suomalaisten yhteisöjen verkkosivut. Poliisin mukaan epäillyt ovat joissain tapauksissa onnistuneet lataamaan verkkosivuilta materiaalia, kuten esimerkiksi jäsentietoja.

Asia siirtyy syyteharkintaan syksyn aikana.