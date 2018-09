KRP: Perinteiset jengit ovat varuillaan tulokkaiden kanssa

Uudet tulokkaat voivat aiheuttaa hämminkiä jengikentällä, vaikka muuten tilanne jengikartalla on toistaiseksi vaikuttanut rauhalliselta. Näin arvioi rikosylikomisario Christer Ahlgren keskusrikospoliisista.

– Outlaws ja Helvetin enkelit ovat olleet kohta 50 vuotta vihoissa keskenään. Jos tällainen kansainvälinen rikollisjärjestö saa jalansijaa, totta kai se on enkeleiltä ja näiltä muilta pois, Ahlgren sanoo.

Toinen uusi tulokas on ollut niin ikään useissa maissa vaikuttava Satudarah MC, jonka presidentti kuoli auto-onnettomuudessa ja jonka jengiläisille on jaettu Suomessa pitkiä tuomioita muun muassa väkivaltarikoksista.

– Satudarah saatiin toistaiseksi kitkettyä, mutta kyllä se yrittää uutta nousua. Ja varmasti yritys ei jäänyt viimeiseksi.

Ahlgrenin arvion mukaan Satudarahin toiminta Suomessa kilpistyi sekoiluksi, "päihteiden käytöksi ja yleiseksi häsäämiseksi".

– Piti näyttää, että me ollaan tosi kovia jätkiä ja hakataan kaikki. Voi olla, että perinteiset jengit katsoivat, että ei näistä nyt vielä ole mihinkään.

Ahlgren pitää mahdollisena myös sitä, että Satudarahin kansainvälinen selkänoja piti muut jengit erossa väkivaltaisuuksista.

– Osoittaako se sitten meidän perinteisten jengien heikkoutta vai Satudarahin vahvuutta maailmalla.

Suomessa pidempään olleista jengeistä Bats-jengin ja United Brotherhood -liivijengin välillä syntyi "vasikkajengi"-nimittelyjä ja muuta keskinäistä suukopua verkossa sen jälkeen, kun rikollisvaikuttaja Raimo Andersson murhattiin Vantaalla. Murhasta syytettynä on Veli Matti Huohvanainen, joka on tunnettu läheisistä suhteistaan Bats-lepakkoliigan väkeen. Huohvanainen on esitutkinnassa tunnustanut aiheuttaneensa uhrin kuoleman.

Suukopu on kuitenkin sittemmin rauhoittunut.