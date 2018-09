KRP otti kiinni kolmannen henkilön talousrikosvyyhtiin liittyvössä jättioperaatiossa Turun saariston – lentokielto yhä voimassa

KRP on ottanut kolmannen ihmisen kiinni liittyen Varsinais-Suomessa tehtäviin kotietsintöihin. Seitsemää ihmistä on kuulusteltu.

– Kuulustelut ovat sujuneet hyvin ja etsinnät suunnitelmien mukaan. Tämän päivän kohteissa keskitymme erityisesti selvittämään pimeän työvoiman käyttöä rakentamisessa, sanoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho Keskusrikospoliisista.

Turun saaristossa ja mantereella tehtävä operaatio liittyy talousrikostutkintaan, jossa suomalaisessa osakeyhtiössä epäillään pestyn rahaa usean miljoonan euron edestä. Esitutkinnassa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta.

KRP ei ole vahvistanut yrityksen nimeä. Operaation voi kuitenkin olettaa liittyvän venäläistaustaiseen Airiston Helmi Oy:hyn, jonka Paraisilla Ybbersnäsissä sijaitsevalle kiinteistölle suhasi paikalla olleen STT:n valokuvaajan mukaan lauantaina poliisin autoja. Yhtiön päätoimiala on julkisten rekisteritietojen mukaan kiinteistöhallinto, ja sillä on useita kiinteistöjä Turun saaristossa.

Airiston Helmi on ollut STT:n tietojen mukaan Puolustusvoimien huolenaiheena.

KRP ei ole vahvistanut, mihin yritykseen operaatio kohdistuu.

Puolustusvoimien upseeri kommentoi Airiston Helmeä Helsingin Sanomien haastattelussa. Upseerin mukaan ”ne hankkivat strategisia kohteita ja me olemme hölmöjä, kun olemme myyneet”.

Lentokielto edelleen voimassa

Operaatiossa oli lauantaina kaikkiaan mukana arviolta 100 ihmistä. KRP saa etsintöihin virka-apua muun muassa Rajavartiolaitokselta ja Lounais-Suomen poliisilta.

Kotietsinnät jatkuvat. Alueella on edelleen voimassa lentokielto, jonka pohjoisraja kulkee hieman Paraisten pohjoispuolella ja eteläraja Korppoo-Nauvo-linjan eteläpuolella. Karkeasti arvioituna alue on kooltaan noin 20 kertaa 30 kilometriä.

Poliisilta ei herunut tarkempia tietoja epäillyistä tai siitä, missä etsintöjä tarkalleen tehtiin. Kohteena oli kuitenkin noin kymmenen osakeyhtiön kiinteistöä, ja kiinniottojen lisäksi takavarikoitiin ainakin asiakirjoja sekä muistitikkuja ja -levyjä.

Sen KRP on vahvistanut, että osakeyhtiö on rekisteröity Suomeen, mutta sen omistus on toisessa EU-maassa. Kuulustelluissa on useamman kuin yhden maan kansalaisia.