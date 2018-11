KRP on käynnistänyt esitutkinnan kahdesta henkilöstä Puolustusvoimissa – tutkintaan varataan kuukausia

Keskusrikospoliisi (KRP) on käynnistänyt esitutkinnan kahdesta Puolustusvoimien virkamiehestä. Rikosnimikkeenä epäilyssä on molempien osalta virkavelvollisuuden rikkominen. KRP:n mukaan toinen rikosepäilyistä liittyy merivoimiin ja toinen ilmavoimien ilmasotakouluun.

Puolustusvoimat teki asiasta tutkintapyynnön poliisille lokakuussa, ja sittemmin KRP on tehnyt asiassa esiselvitystä syyttäjän kanssa.

Merivoimia koskevan haaran tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Markus Laine ei kommentoinut torstaina tarkemmin Lännen Medialle tutkinnan syytä tai sitä, keitä epäillyt ovat.

– Esitutkina on käynnistetty, Laine sanoo.

Julkisuudessa on aikaisemmin käsitelty kahta Puolustusvoimiin liittyvää esteellisyysepäilyä. Lännen Media on uutisoinut siitä, että Merivoimien esikuntapäällikköä, lippueamiraali Timo Hirvosta on tutkittu esteellisyysepäilyjen vuoksi. Hirvosen on epäilty osallistuneen läheistään koskevan henkilön uraa koskevaan päätöksentekoon kesällä 2016.

Julkisuudessa on puolestaan ollut esillä, että Ilmasotakoulun johtaja, eversti Mikko Punnala olisi suosinut läheistään lentoreservikurssin oppilasvalinnassa. Hirvonen tai Punnala eivät itse ole kommentoineet asiaa Lännen Medialle.

Hallintolaki kieltää viranomaista puuttumaan läheistään koskevaan päätöksentekoon.

Esitutkinnan on määrä kestää KRP:n tiedotteen mukaan kuukausia.