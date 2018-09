Kroonisen kivun taustalla ovat useimmiten selkäkivut tai nivelrikko

Noin miljoona suomalaista kärsii kroonisista kivuista. Useimmiten kroonisen kivun taustalla ovat selkäkivut tai nivelrikko, kertoo fysiatrian erikoislääkäri Jukka Pekka KouriOrtonilta.

Krooniseksi kivuksi määritellään kipu, joka on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 3-6 kuukautta.

- Selkäkivut paranevat osalla kokonaan jo kuukausissa. Nivelrikossa oireilun vaikeusaste riippuu yleensä kuormituksesta. Hermovaurioista johtuvat kivut voivat jatkua pahimmassa tapauksessa koko loppuelämän, Kouri kertoo.

Työkyvyttömyyseläkkeelle Suomessa usein

Lääketieteen tohtorin ja tutkijan Helena Mirandan mukaan krooniset kivut johtavat Suomessa sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeelle huomattavasti useammin kuin muissa Euroopan maissa. Miranda yhdistää tämän puutteellisiin kivunhoitokeinoihin ja mustavalkoiseen työelämään.

- Osatyökykyä pitäisi hyödyntää kipupotilailla enemmän, sillä työ on kroonista kipua potevalle pääsääntöisesti kuntouttavaa.

Kourin mukaan kroonista kipua tulisi pyrkiä hoitamaan moniammatillisesti - kipupoliklinikoilla hoitoon osallistuu kokeneen kipulääkärin lisäksi esimerkiksi fysioterapeutti ja psykologi.

- Kipupoliklinikoita on Suomessa aivan liian vähän, mistä syystä niihin on todella pitkät jonot. Esimerkiksi puoli vuotta on pitkä aika odottaa kroonisen kivun kanssa.

Kipuun liittyy useimmilla masennusoireita

Mirandan mukaan jopa 60-80 prosentilla potilaista krooniseen kipuun yhdistyy jossain kohtaa myös masennusoireita. Miranda kertoo aiemmin sairastetun masennuksen moninkertaistavan riskin kehon kipuoireilulle.

- Masennus voi vaikuttaa ihmisen kivunsäätelyjärjestelmän toimintaan niin, että ihminen alkaa kokea kipua herkemmin.

Kourin mukaan kipupotilaan pitäisi päästä mielenterveyspalveluiden pariin nykyistä helpommin.

- Joskus tulee vastaan tilanteita, joissa kipupotilas ei ole saanut masennukseen tai ahdistukseen minkäänlaista apua, vaikka hän olisi sitä yrittänyt hakea.