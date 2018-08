Kova tuuli riepottelee Suomea tänään, Perämerellä jopa myrskylukemia

Varoituksia voimassa!

Tuulivaroitus maa-alueille: Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Lounais-Lapissa etelän ja lounaan välinen tuuli on vaarallisen voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 20 m/s. Ahvenanmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Keski-Lapissa, Pudasjärven kunnassa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Ranua, Posio, Rovaniemi, Ylitornio, Pello ja Kemijärvi etelän ja lounaan välinen tuuli on voimakasta, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s. Metsäpalovaroitus annetaan tänään klo 12 Satakunnan ja Etelä-Karjalan maakuntiin. Metsäpalovaroitus on edelleen voimassa Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kymenlaakson maakunnissa.