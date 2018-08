Kova taisto seuraavan pääministerin paikasta on nyt alkanut

Tällä vaalikaudella on ekaa kertaa eläkeläisten ostovoima askenut 2000 luvulla. Palkansaajan työaika piteni ekaa kertaa meikän työuralla 45v ja siitä ei maksettu. Kiitos kikyn johon ei kaikki edes osallistunnu. Nää on vaan pintaraapasuja huonon hallituksen meiningeistä.....oppositio on aseeton..enemmistö heiluttaa tahtipuikkoa..joten se siitä. Poliitikon puheet on huulen heilutusta. Se toki tiedetään. Ei kait kepukaan kikyä, hallintotekisteriä ja eläkeläisten kyykytystä vaalipuheissa tarjonnut....