Koulutus on laadukasta ja luonto puhdasta, rauhanturvaajat ovat suosittuja ja rallikuskit menestyviä – Miksi Suomella on niin hyvä maine maailmalla?

Näistä Suomi tunnetaan

Rauhanturvaajat

– Monet halusivat tehdä töitä suomalaisten kanssa, sillä meitä pidettiin ammattitaitoisina sekä turvallisina, kertoo Afganistanista palannut rauhanturvaaja. Hän arvelee luottamuksen syiksi hyvää asepalvelusta sekä ihmisten monipuolisia koulutustaustoja. Lisäksi Martti Ahtisaari, Elisabeth Rehn ja Pekka Haavisto ovat kunnostautuneet rauhantyössä.

Koulutus

Pisa-tulosten muisto kantaa kauas, kun taksikuskit Romaniasta Arabiemiraatteihin tietävät suomalaisen koulutusjärjestelmän, josta kirjoitetaan säännöllisesti kehuvia juttuja maailman medioihin. Usein aiheeseen liittyy myös väärinkäsityksiä, kuten ajatus siitä, ettei oppilaille annettaisi lainkaan läksyjä.

Lappi

Petteri Punakuonon laittaminen käristyslautaselle puolukkahillon ja perunamuusin kylkeen on monessa maassa järkytys, vähän kuin suomalaisille korealaisten koiraruoat. Ulkomaalaisille tuttuja ovat niin joulupukki kuin Suomen luonto järvimaisemineen sekä pohjoisen tuntureineen.

Alkoholi

Maailmalle Suomi-kuvaa vieneen Aki Kaurismäen elokuvissa on läsnä väkijuoma, jossa on pakinoitsija Bisquitin mukaan enemmän vero- kuin alkoholiprosentteja. Dosentti Pietari Kääpä huomauttaa kirjassaan "The Cinema of Aki Kaurismäki", että myös ulkomaiset kriitikot ovat kiinnittäneet elokuvissa huomiota alkoholiin.

Kilpa-ajajat

Keke ja Nico Rosberg, Kimi Räikkönen, Mika Häkkinen, Ari Vatanen, Valtteri Bottas, Jyrki Järvilehto, Mika Salo, ja vielä moni muu. Maailmalla vähemmän huomiota on niittänyt Formula 3 -luokassa ajanut muusikko Anssi Kela.