Koulujen turvatoimet vaihtelevat – hyökkäystilanteeseen varaudutaan, mutta harjoittelusta ei ole tarkkoja määräyksiä

Koulujen turvatoimet vaihtelevat Opetushallituksen mukaan koulusta ja paikkakunnasta toiseen. Kaikilla kouluilla pitää kuitenkin olla kriisisuunnitelma, jossa on kuvattu eri häiriötilanteita ja niihin varautumista.

Koulujen turvallisuus nousi ajankohtaiseksi Kuopion kouluhyökkäyksen vuoksi. Johtaja ja valmiuspäällikkö Matti Lahtinen Opetushallituksesta sanoo, että myös väkivaltatilanteet pitäisi olla erikseen huomioitu kriisisuunnitelmassa.

Tulipalojen varalta koulussa järjestetään säännöllisesti evakuointiharjoituksia, mutta käytännön harjoittelemisesta hyökkäystilanteiden varalta ei Opetushallituksella ole tarkkaa seurantaa.

– Varmaan siinä on koulukohtaisia eroja, Lahtinen sanoo.

– Tietysti nämä ikävät tapaukset aina viimeistään nostavat esille sen tarpeen, että näitä asioita on syytä harjoitella.

Harjoittelussa on tärkeää yhteistyö paikallisten pelastusviranomaisten, kuten palokuntien ja poliisin kanssa. Lahtisen mukaan ei kuitenkaan ole tarkkaan määritelty, kuinka usein harjoituksia pitää järjestää.

Opetushallituksessa aiotaan Kuopion hyökkäyksen vuoksi käydä läpi kouluille suunnattu turvallisuusmateriaali. Kokonaisuudessa tärkeitä ovat myös koulujen opiskeluhuolto ja ennaltaehkäisevä puuttuminen.

– Se, että ennaltaehkäistään tällaisia tapauksia, on vaikuttavinta. Mutta se ei ole pelkästään koulun asia, vaan koko yhteiskunnan, Lahtinen sanoo.

Vartijat harvinaisia, kamerat yleisiä

Lahtinen arvioi, että valtaosassa kouluja on yhä oma vahtimestari ja vartijoiden käyttö on harvinaista. Sitä vastoin kameravalvonta on tavallista.

Monissa kouluissa ovet pidetään tavallisissa oloissa lukitsematta. Lahtisen käsityksen mukaan Suomessakin on silti kouluja, joiden ovet pysyvät lukossa ja jotka saa auki esimerkiksi tunnistekortilla.

Kuopion hyökkääjällä oli mukanaan iso teräase. Tiettävästi yhdessäkään Suomen kouluista ei käytetä metallinpaljastimia.

– Jos joku tekee hyökkäyksen, niin se, että jokin paljastin siinä pirisee, ei yksistään estä hyökkäystä, Lahtinen sanoo.

Savon ammattiopiston opiskelijat palaavat kouluun

Kuopiossa liiketalouden opiskelijat, jotka olivat Savon ammattiopiston Hermanin yksikössä puukkohyökkäyksen aikaan palaavat opiskelujensa pariin torstain ja perjantain aikana, kertoo Savon koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve.

– (Torstaina ja perjantaina) on täällä meidän pääkampuksella koko ajan tukihenkilöitä läsnä valmiina käymään keskusteluita ja antamaan ammattiapua kriisistä kärsiville ja apua tarvitseville.

Jokainen opiskelijaryhmä vetäjineen kokoontuu kouluun palatessaan seurakunnalta käyttöön saadussa tilassa ammattiauttajien kanssa.

Hyökkäyksen lähietäisyydellä olleille opiskelijoille järjestetään tehostettua tukea. Työterveyden kanssa on Helven mukaan sovittu, että kriisiavun tarpeessa olevat pääsevät lääkärin, psykologin tai terveydenhoitajan vastaanotolle mahdollisimman pikaisesti.

Viikonlopun aikana käytössä on Helven mukaan auttava puhelin, joka on auki vuorokauden ympäri. Tukitoimia jatketaan myös ensi viikolla.

– Avulle on runsaasti kysyntää ja tällä hetkellä tilanne on hyvä, apua voidaan hyvin tarjota, Helve kertoo.