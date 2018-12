Kilpailuttaminen on ongelma. Kurssit annetaan sille, joka tekee sen kulloinkin halvimmalla. Mikään toimija ei pysty kehittämään pitkäjänteistä koulutusohjelmaa, vaan aina mennää matalimmalla siitä, mitä valtio kulloinkin tilaa. Kenellekään ei muodostu kokonaiskäsitystä, koska tilaajalla tuskin on muuta velvollisuutta kuin pyytää tarjoukset, tehdä tilaukset ja valvoa muodollisten kriteerien täyttyminen. Ei henkilökuntaakaan varmasti kovin paljon motivoi, jos on määräaikaisia työsuhteita kurssi kerrallaan ja työnantaja vaihtuu aina sen mukaan, kuka kilpailutuksen voittaa, siihen väliin jäävin työttömyyskatkoin.

Pitäisi perustaa valtion/kunnan/maakunnan ylläpitämiä kotousumiskeskuksia, jotka ottaisivat kokonaisvastuun kaikesta kieli- ja kotouttamiskoulutuksesta.