Koronavirustartuntojen määrä Suomessa kasvoi 119 tapauksella – THL: Tautiin kuolleista yli 90 prosentilla ollut pitkäaikaissairaus

Vahvistettujen koronavirustautitapausten määrä kasvoi Suomessa maanantaihin tultaessa 119 tapauksella. Koko maassa ilmoitettuja tautitapauksia on tähän mennessä 4 695, kertoo THL.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tautitapauksia on ilmaantunut 85 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tautiin on raportoi kuolleen Suomessa 193 ihmistä.

Kuolleista 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Tautiin kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta. Tiedot perustuvat 144 kuolleesta tiedettyihin tarkempiin tietoihin.

30–39-vuotiaiden, 40–49-vuotiaiden ja 50–59-vuotiaiden ikäryhmissä kuolleita on kussakin viisi. Kuolleista 60–69-vuotiaita on yhdeksän, 70-79-vuotiaita on 29, 80-89-vuotiaita on 69, yli 90-vuotiaita on 32.

Oulun yliopistollisen sairaalan erikoisvastuualueella koronaviruksesta johtuvia kuolemia on raportoitu viisi. OYSin erikoisvastuualue kattaa Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit.

Kuolleiden tarkempien terveystietojen perusteella tiedetään, että yli 90 prosentilla heistä on ollut yksi tai useita pitkäaikaissairauksia. Näistä yleisimpiä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista on toipunut Suomessa ainakin 2 500 henkilöä. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.