Koronavirus leviää: Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa uusia tapauksia – Helsingin yliopistosairaalan sydänkirurgi sai tartunnan, 15 lääkäriä karanteeniin

Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hus) henkilöstössä on ilmennyt koronavirustartunta.

Sairastunut henkilö on sairaalan sydänkirurgi. Hän oli matkaillut Itävallassa. Kirurgi tuli maanantaina töihin itsensä terveeksi tuntien, mutta sai myöhemmin hengitystieinfektion oireita. Tiistaina hän oli jo poissa töistä.

Lääkärin lähikontaktit on käyty lävitse, ja niitä on 28. Heistä 15 on lääkäreitä ja 13 hoitajia. Lääkäri on ollut tekemisissä neljän potilaan kanssa. Mahdollisesti myös kaksi omaista on voinut altistua.

Husin alueella oli eniten sairastuneita eilisaltaan mennessä, yhteensä 32. Eilen aamupäivällä Hus kertoi 11 uudesta sairastuneesta.

Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi eilen, että sen epidemia-alueilta palaavien työntekijöiden tulee pysyä etätöissä seitsemän päivän ajan, vaikka heillä ei olisi oireita.

Hus työllistää noin 25 000 työntekijää. Tuomisen mukaan on tiedossa, että suuressa yhtymässä on oltu esimerkiksi hiihtolomalla epidemia-alueella.

Tuomisen mukaan vastaavankaltaisia linjauksia pohditaan ja tehdään ainakin kaikissa muissa yliopistollisissa keskussairaaloissa.

Uusia tartuntoja eri puolilla maata

Uusia koronaviruksen tartuntoja on löytynyt myös Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Keski-Suomessa.

Pirkanmaalla varmistui keskiviikkoillan ja torstaiaamun aikana neljä uutta tartuntaa, jotka kaikki liittyvät suoraan matkailuun epidemia-alueella Itävallan Tirolin alueella. Pirkanmaan tapauksissa on paljon altistuneita ja tilannekuvan luominen on kesken, ilmoitti sairaanhoitopiiri.

Kangasalan Pitkäjärven yläkouluun tai rippikoulutapaamiseen liittyviä uusia tapauksia ei ole ilmennyt.

Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa on kummassakin varmistunut kaksi uutta koronaviruksen tartuntaa. Keski-Suomen tartunnan saaneista toinen on altistunut virukselle kotimaassa ja toinen Pohjois-Italiassa.



12.3. kello 12.57: Uutista päivitetty tiedoilla sydänkirurgin tartunnasta.