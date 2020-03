Olet oikeassa, Suomessa on kuitenkin muihin maihin nähden rasitteena tuo historiallinen jäänne, Tsaarin aikainen hallintokulttuuri. Siksi kukaan ei uskalla ottaa vastuuta, ei edes ilmiselvissä johtajuutta vaativissa tapauksissa, vaan odotetaan toimintaohjeita ylemmältä taholta, koska omaehtoinen ajattelu ja päätöksenteko ei tule missään tapauksessa kysymykseen. Samasta syystä suomalainen virkakunta on turvonnut pullataikinan tavoin ja jokaisella esimiehellä on ainakin neljässä tasossa uusi korkampi esimies. Täällä on jäänyt huomaamatta Tsaarin syrjäytys ja neuvostovenäläisen yhteiskuntamallin rappio, joten eletään vanhaan malliin.

Koronan suhteen onkin syytä pitää itse huolta itsestään, käyttäytyä rauhallisesti, välttää väentungosta ja hamstraamista.