Koronavirus herätti Helsingissä huolta ja jopa pelkoa – Jukka Saariniemi ihmetteli wc-paperin hamstrausta

Koronavirus

Suomessa on todettu yli 200 koronavirustartuntaa. Suurin osa todetuista tapauksista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut sairaalahoitoa.

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka.

Epidemia-alueilta palaavien tulee sopia työhön palaamisen ajankohdasta työnantajansa kanssa. Työmatkoja ulkomaille tulee välttää ja lomamatkoja suositellaan siirrettäväksi.

Hallitus suosittelee etätöiden tekemistä, jos se on mahdollista.

Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata.

Virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Virus voi säilyä pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös pintojen kautta, mutta tätä ei kuitenkaan pidetä tärkeimpänä tartuntareittinä.

Arkielämässä omaa tartuntariskiään voi alentaa muun muassa huolehtimalla käsihygieniasta.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.