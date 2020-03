Koronaviruksen takia on turha ryhtyä omatoimisesti renkaanvaihtopuuhiin – "Kun puutteellinen osaaminen ja auton hätäaputunkki yhdistetään, voi syntyä pahojakin vahinkoja"

Koronavirus on asettanut yhteiskunnan poikkeukselliseen tilanteeseen, mutta normaaliin elämään kuuluvat rutiinitehtävät pitäisi hoitaa entiseen malliin.

Yksi ajankohtainen toimenpide kolkuttelee jo kulman takana, kun autojen renkaanvaihtosesonki lähestyy lähestymistään.

Poikkeusolosuhteissa ihmisten henkilökohtainen vastuu liikenneturvallisuudesta kasvaa entisestään.

– On tärkeää, että tiellä liikkuessa on alla keliin sopivat renkaat. Myös liikennekäytöksen on oltava jopa aiempaakin joustavampaa ja tarkkaavaisempaa, jotta turhat onnettomuudet eivät työllistäisi muutenkin kovan työtaakan kanssa painivia viranomaisia ja terveydenhuoltoa, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora muistuttaa.

Myös renkaanvaihtoon pätee samat ohjeet kuin muuhunkin elämään: turhia ihmiskontakteja pitäisi välttää. Vaihtoaika olisi hyvä varata etukäteen rengasliikkeen verkkosivujen kautta tai soittamalla.

– Renkaanvaihtoon on varattava tavallista enemmän aikaa, jotta liikkeisiin ei pääse syntymään ruuhkaa.

Nuora tiedostaa, että koronaviruksen aikana houkutus omatoimiseen renkaanvaihtoon on suuri, kun etätöissä on tavallista enemmän aikaa ja ihmismassoja on vältettävä.

Renkaanvaihtopuuhiin voi ryhtyä, jos homma on hallussa, renkaistaan on tottunut huolehtimaan itse ja autotallista löytyy jämäkkä, vaihtotöihin tarkoitettu tunkki.

– Koronan pelon takia vaihtotöihin on turha ryhtyä. Kun puutteellinen osaaminen ja auton hätäaputunkki yhdistetään, voi syntyä pahojakin vahinkoja. Niillä on turha kuormittaa terveydenhuoltoa etenkin nyt.