Koronavirukseen sairastuneen on syytä muistaa myös lemmikkieläimen hyvinvointi – kotivara kuuluu myös eläimelle

Koronavirukseen sairastuneen on muistettava myös lemmikieläimen huolenpito. Suomen eläinsuojelu kehottaa ihmisiä ottamaan yhteyttä lähipiiriinsä ja sopimaan jo etukäteen, miten lemmikin hoito järjestetään mahdollisissa sairastapauksissa.

Koronavirustartunta voi viedä potilaan niin huonoon kuntoon, että voimat eivät välttämättä riitä eläimen hoitoon.

– Jos eläin varautumisesta huolimatta on vaarassa jäädä ilman hoitoa, kannattaa kysyä neuvoa lähimmästä eläinsuojeluyhdistyksestä tai SEY:n eläinsuojeluneuvojalta. Myös sosiaalisessa mediassa toimivat naapuriapuryhmät ovat hyvä keino saada ja tarjota apua, SEY:n toiminnanjohtaja Maria Lindqvist sanoo.

Jos tilanne on akuutti ja eläin on jäämässä hoidotta, on oltava viipymättä yhteydessä eläinsuojeluviranomaiseen.

– Vakavat laiminlyöntitapaukset voi ilmoittaa poliisille tai paikalliselle valvontaeläinlääkärille, Lindqvist ohjeistaa.

Lemmikkieläimen omistajan on lisäksi hyvä muistaa, että kotivara kuuluu myös eläimelle. Lemmikille on hyvä varata tarpeeksi ruokaa ja sen tarvitsemia lääkkeitä parin viikon ajaksi.

On myös tärkeää varmistaa, että eläin pääsee ulkoilemaan säännöllisesti.

Hätätilanteisiin kannattaa varautua kirjoittamalla ulko-oveen tai eteiseen näkyvälle paikalle lista kodissa asuvista eläimistä ja niiden mahdollisista erityistarpeista. Viesti auttaa pelastushenkilökuntaa ottamaan huomioon myös lemmikit mahdollisen pelastustilanteen yhteydessä.

Apua lemmikkieläinten omistajille voi tarjota sosiaalisen median lisäksi esimerkiksi taloyhtiön ilmoitustaululla. Autettaessa on tärkeää pitää etäisyyttä muihin ihmisiin ja muistaa tarkka hygienia.

Osa eläinsuojeluyhdistyksistä on perustanut hoitorinkejä, joihin voi tarjota tai joista voi löytää apua lemmikkinsä hoitamiseen. Myös eläinsuojeluyhdistykset tarvitsevat apua.

– Eläinsuojeluyhdistyksillä on edessään vaikeat ajat, kun avun tarpeessa olevien määrä kasvaa samalla kun vapaaehtoistyön ja lahjoitusten määrä todennäköisesti vähenee.

Lindqvistin mukaan talouden todennäköinen taantuma vaikuttaa myös eläimiin pidemmällä aikavälillä.

– Kun ihminen voi huonosti, myös eläin voi huonosti.

SEY painottaa, että eläimiä voi auttaa huoletta, sillä tutkimuksissa ei ole löydetty viitteitä siitä, että koronavirus voisi tarttua koirasta ihmiseen. Virusta kantaneet koirat ovat olleet oireettomia, eikä koronavirusta pidetä tällä hetkellä vaarallisena koirille.