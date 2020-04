Koronavirukseen on kuollut Suomessa 72 ihmistä – sairaalassa yhteensä 226 henkilöä, joista 75 tehohoidossa

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut nyt 72 ihmistä, kertoo THL. Kuolemien määrä nousi eilisestä tiistaista kahdeksalla.

THL:n mukaan toistaiseksi 37 kuolleesta on tiedossa tarkempia tietoja. Heistä 70 prosenttia on miehiä ja 30 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta ja kuolleista 40-59-vuotiaita on kaksi, 60-79-vuotiaita 13 ja yli 80-vuotiaita 22.

Kuolemantapauksista suurin osa painottuu kahden yliopistosairaalan alueelle. 49 kuolemista on Helsingin yliopistosairaalan eritysvastuualueella, ja 17 Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella.

Turun yliopistollisen sairaalan alueella koronavirukseen on kuollut kolme ja Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella kaksi henkilöä. OYSin alueella kuolleita on yksi.

Kaikkiaan koko maassa koronavirustartuntoja on todettu koko maassa yhteensä 3 237. Näistä yli 2000 on todettu Uudellamaalla.

Koko maassa sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi nyt 226 ihmistä. Heistä 75 on tehohoidossa ja 151 osastohoidossa.

OYSin erityisvastuualueella eli Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä sairaalahoidossa on yhteensä 23 henkilöä. Heistä yhdeksän on tehohoidossa.