Koronavirukseen menehtyneiden määrä kasvoi yhdellä – tähän mennessä virukseen on menehtynyt 49 suomalaista

Koronavirukseen Suomessa menehtyneiden määrä on kasvanut yhdellä hengellä. Tautiin on nyt kuollut Suomessa yhteensä 49 ihmistä, kertoo THL lauantaina.

Toistaiseksi 35 tautiin kuolleesta on saatavilla tarkempia tietoja. THL:n mukaan kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Heistä kaksi on 40-59-vuotiaita, 11 on 60-79-vuotiaita ja 22 yli 80-vuotiaita. Viranomaistietojen mukaan 69 prosenttia kuolleista on miehiä ja 31 prosenttia naisia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koronavirukseen on tähän mennessä kuollut yksi henkilö, joka menehtyi 27. maaliskuuta.

Suomen väestöön, eli 5 526 774 ihmiseen, suhteutettuna koronavirustartuntojen ilmaantuvuus on 53 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomessa on lauantaihin mennessä todettu 2 905 varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja kirjattiin perjantain jälkeen 136 tapausta.