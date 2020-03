Koronatapausten määrä kasvaa Suomessa - Eniten tartuntoja on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä

Suomessa on väestön suuruuteen verrattuna ihan yhtä paljon tartuntoja kuin suuressa maailmassa. Suomessa on 5,5 miljoonaa pölvästiä. Italiassa on 60,5 miljoonaa. Pari päivää ehkä on tartuntamäärät jäljessä kun tämä junttila on kuitenkin aika syrjässä. Vaan kyllä sanna marin hoitaa tämänkin asian kuntoon.