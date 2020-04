Koronakuolemien määrästä voi uupua jopa 50–60 hoivakotikuolemaa, arvioi Husin johtajaylilääkäri

Tämänhetkisten eristystoimien kanssa maailmassa tällä hetkellä n. 3,7% kaikista päivittäisistä kuolemista on varmistetusti kyseisen koronaviruksen aiheuttamia perustuen raportoituihin päivittäisiin kuolemiin (n. 5 900 per vuorokausi) ja arvioituun kokonaiskuolemien määrään per vuorokausi koko maailmassa (n. 160 000 per vuorokausi). Jälkimmäinen perustuu tilastoihin ja arvioihin ennen koronaa ja nykyisillä eristystoimilla on varmasti vaikutusta myös muihin kuolemiin. Esimerkiksi liikenneonnettomuuksien määrä lienee paljon pienempi. Kaikkia vaikutuksia on mahdoton arvioida. 5-10x tappavuuden kasvu on realistista terveydenhuollon kuormittuessa ja vaikuttaa myös muidenkin kuin koronaa sairastavien hoitoon.

Ilman mitään toimia tilastot olisivat varmasti rumemmat tämän viruksen osalta. Kaikki voivat sitten omalta kohdaltaan miettiä, että mikä olisi sopiva tavoiteprosentti kuolemien osalta tälle virukselle: halutaanko pyrkiä lähelle nollaa vai kuulostaisiko 30 prosenttia kaikista kuolemista paremmalta.