Koronakuolemien määrä kasvussa hoivakodeissa, Helsingissä kuollut tähän mennessä 48 asukasta – Johtajalääkäri: Vanhuksilla taudinkuva on raju

Hoivakodissa Kiuruvedellä kuolleiden määrä on noussut aiemmasta.

Helsingissä kunnallisissa ja yksityisissä hoivakodeissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yhteensä 48 asukasta, kertoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen. Kyse on keskiviikon luvusta.

Koronakuolemat hoivakodeissa ovat nousussa, koska viime viikolla tapauksia oli vain yhdeksän. Pikkaraisen mukaan useimmat tämän viikon aikana menehtyneet asukkaat olivat sellaisia, joiden altistuminen tartunnalle oli tiedossa ja joita tarkkailtiin ja hoidettiin.

– Kävi niin pahasti, että aika suuri osa tarkkailemistamme vanhuksista sai taudin. Vielä pahempi asia vanhukselle on se, että taudinkuva on raju. Koska mitään parantavaa hoitoa ei ole, myös kuolemia tulee usein taudin myötä.

Pikkarainen muistuttaa, että ylipäänsä kaikki tulehdustaudit ovat ilmiasultaan vanhuksilla pahempia, koska heidän elimistönsä on jo hauras.

Hoivayksiköiden ylle "juustokupu"

Pikkaraisen mukaan hoivakodeissa täytyy nyt kaikin voimin estää vanhusten altistumisia koronavirukselle.

– Altistumisten riski pidetään niin matalana kuin suinkin pystymme. Kokonaan riskiä ei saada pois, koska vanhukset tarvitsevat hoitajia hoitamaan. Tämän taudin kanssa on vielä niin ikävästi, että nyt tiedetään, että ihminen saattaa ruveta tartuttamaan 24 tuntia ennen kuin hän itse saa oireita. Kukaan ei ole ollut tahallaan sairaana töissä, vaan ovat tartuttaneet tietämättään, Pikkarainen sanoo.

Vierailut hoivakodeissa ovat olleet kiellettyjä jo pitkään, ja kaikki muutkin ulkopuoliset kontaktit on hänen mukaansa minimoitu.

– Nyt pyrimme laittamaan ikään kuin juustokuvun hoivayksiköiden päälle pitämään niitä sillä tavalla virusvapaina niin hyvin kuin pystymme. Lisäksi katsomme hoivakodeissa, että yli 15 minuutin lähikontaktit on minimissään, Pikkarainen sanoo.

Helsingillä on 20 omaa hoivakotia, joissa on useita osastoja. Lisäksi on noin 40 ostopalveluyksikköä. Paikkoja kaikissa näissä on yhteensä 4 400.

Kiuruvedellä hoivakodissa menehtyi kaksi vanhusta

Kiuruvedellä sijaitsevassa ikäihmisille tarkoitetussa Kallionsydän-hoivakodissa on tähän mennessä kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 11 asukasta. Torstain vastaisena yönä menehtyi kaksi asukasta, kertoo Ylä-Savon sote-kuntayhtymä tiedotteessaan.

Viime viikolla Attendon Kallionsydän-hoivakodin toimintavastuu siirtyi Ylä-Savon sote-kuntayhtymälle hoivakodissa havaitun erittäin vakavan koronavirusepidemian takia. Tuolloin viruksen aiheuttamaan tautiin oli kuollut yhdeksän asukasta. Toimintavastuun siirrolla haluttiin varmistaa, että asukkaat saavat tarvitsemansa vaativan hoidon hoivakotiin.

Tiedotteessaan sote-kuntayhtymä kertoo, että tartuntojen ehkäisemiseksi on muun muassa parannettu hygieniakäytäntöjä ja muutettu toimintatapoja siivouksen ja pyykkihuollon osalta. Yksikössä ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja asukkailla eikä yksikön henkilökunnalla toiminnan siirryttyä sote-kuntayhtymän vastuulle.

Osa asukkaista oireilee edelleen. Koska kaikki yksikön asukkaat ovat iäkkäitä, kaikki koronatartunnan saaneet kuuluvat korkean kuolleisuusriskin piiriin, tiedotteessa kerrotaan.

Koko Kallionsydämen asumispalveluyksikön henkilökunta sekä asukkaat testattiin koronaviruksen varalta viime viikolla. Uusi koronavirustestaus on perjantaina.