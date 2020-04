Koronakuolemien määrä kasvoi neljällä, uusia varmistuneita tartuntoja yli sata

Koronaviruskuolemien määrä on kasvanut Suomessa neljällä henkilöllä, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL). Kuolleita on nyt 190.

Varmistettujen tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 101:llä. Laboratoriovarmistettuja tartuntoja Suomessa on nyt yhteensä 4576.

Pohjois-Pohjanmaalla ei ole todettu lauantain jälkeen uusia tartuntoja. Lauantaina tiedotettiin neljästä uudesta tapauksesta. Yhteensä varmistettuja tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella 120.

Tällä hetkellä OYSin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa 13 koronaviruspotilasta. Heistä viisi on tehohoidossa ja kahdeksan osastohoidossa. OYSin erityisvastuualueella koronavirukseen kuolleita on viisi.

Suomessa on tutkittu kaikkiaan noin 80 300 koronavirusnäytettä.