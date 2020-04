Mitenkähän lienee hallitukselta on tullut asiallisia ohjeita. Mutta miten onkaan tämä kaikkitietävä kansa on monen kohdalla viitannut kintaalla. On menty ihmisjoukkoihin ja siellä.onkin tuomisena mikäs muu kun virus ja sitten se on hallituksen vika. Ei se yksi hallitus pysty vastaamaan kaikista minä itse tyypeistä. Yritettäis kukin omalla kohdalla ottaa asiallisesti ja noudattaa annettuja ojeita